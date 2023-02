L'è l'unica squadra che, forse, può insidiare ancora il Napoli'. La compagine guidata da ... la Juventus ha subito il colpo e deve stareperché non è abituata a navigare in queste acque'. ......accusato il colpo e deve stare, perché non è abituata a navigare in queste posizioni di classifica. Deve cercare di uscirne immediatemente". Così Roberto Boninsegna, ex centravanti dell'...

Attenta Inter, l'Atletico torna alla carica per un attaccante Calciomercato.com

Inter, attenta a Thuram: dalla Spagna è forte il pressing di un ex Calciomercato.com

Palmeri su Linterista.it: "Inter attenta...ora il Milan è più pericoloso" TUTTO mercato WEB

Cremo, attenta: allo Zini un’Inter ferita dalla sconfitta di lunedì CremonaSport

STATS – Inter attenta, Inzaghi peggiora sempre al ritorno Calcio News 24

Questa rubrica da quasi tre anni è dedicata esclusivamente agli album perché, come diceva il povero Prince, “ albums still matter ”, gli album sono ancora importanti. Sono più convinto che mai che lo ...Milan ko nel derby al termine di un'altra prestazione da dimenticare, nel mirino anche Leao entrato solo nella ripresa ...