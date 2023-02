Inter | Asllani è tuo! Attivato l’obbligo di riscatto dopo la vittoria nel derby

RISCATTO- Kristjanè a tutti gli effetti un giocatore dell'. Il suo ingresso in campo nei minuti finali del derby di ieri sera ha fatto scattare l'obbligo di riscatto da ...Cosìè diventato un giocatore dell'a titolo definitivo e l'Empoli ha incassato 10 milioni di euro, registrando così la quarta cessione più cara di sempre nella sua storia al pari di ...

Asllani-Inter, la vittoria nel derby vale il riscatto del cartellino Fantacalcio ®

VIDEO – Mercato Inter, riscattato Asllani dall’Empoli Passione Inter

Altin Lala: "Asllani gioca poco all'Inter, non va bene. La soluzione giusta era una" Fcinternews.it

Inter, Asllani riscattato dall'Empoli per 10 milioni. Le news di calciomercato Sky Sport

L'Inter vince un altro derby, la gioia di Asllani: "Il cielo è nerazzurro sopra Milano" Fcinternews.it

Asllani-Inter, sono scattate le condizioni per il riscatto obbligatorio con l'Empoli per il giovane centrocampista.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...