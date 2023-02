Intelligenza artificiale tra novità e fake news Intervista a Michele Ficarra

(Di martedì 7 febbraio 2023) La forza pervasiva dell’AI è ormai chiara in molteplici campi concorrendo alla creazione di nuove potenzialità. Il futuro richiede un cambio di visione culturale e la necessità di focalizzare l’attenzione sulla formazione. Parliamo di AI con, Founder e Director di Swiss Blockchain Consortium, testimonial e trendsetter di successo. Uno studente canadese di Toronto, il 22enne Edwar Tian, ha realizzato un’app capace di determinare se un testo scritto sia stato realizzato o meno da un’per la felicità, soprattutto, dei professori delle scuole americane. Ha senso, in un’ottica di innovazione tecnologica, comprendere l’origine del testo o forse è preferibile supportare un cambiamento di mindset? In realtà la stampa ha dato molta eco a questa notizia che, invece, si è rivelata pressoché ...

Dall'indiscrezione all'annuncio ufficiale sono passati pochissimi giorni : Google sta lavorando a un concorrente dell'ChatGPT, sviluppata da OpenAI e sovvenzionata da Microsoft, e questo nuovo chatbot si chiama Bard . Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha annunciato il progetto sul blog ...' Sulla scia del successo di ChatGPT, degli annunci di Google e di Microsoft, Apple terrà il suo summit annuale dedicato all'la prossima settimana. L'evento era già ...

Segway ha dato l’Intelligenza Artificiale a suoi tosaerba Navimow DDay.it

ChatGpt, così l'Intelligenza Artificiale cancella Salvini - MilanoFinanza News Milano Finanza

Intelligenza artificiale, imprese friulane al Waicf di Cannes Il Friuli

Take-Two: l'intelligenza artificiale non avrebbe reso Grand Theft Auto un gioco migliore Hardware Upgrade

L’ultima versione (la 7.2) include il supporto dell’intelligenza artificiale per bloccare più rapidamente le minacce di rete, il sandboxing per combattere le minacce ransomware e una migliore ...Per la prima volta i Tesla Semi in dotazione a Frito Lay sono stati visionati da vicino, con tante foto di tutti i dettagli, compreso software di bordo e caricatore con presa speciale ...