Intelligenza artificiale | i presidi | “ChatGPT è strumento che deve essere governato” I docenti | “Questione da affrontare subito”

(Di martedì 7 febbraio 2023) La diffusione di, l'app diche può scrivere testi e elaborati come una persona, sta causando preoccupazione nell'ambiente scolastico. L'articolo .

L'sta entrando sempre più nella quotidianità delle persone, sia a casa, sia sul posto di lavoro. Le tecnologie che derivano da essa, specialmente nell'ultimo periodo, stanno ..., tra le priorità aziendali non spicca l'investimento in nuove tecnologie Valorizzare il capitale umano non è (ancora) una pratica così agée e fuori moda . Tra le priorità ...

Segway ha dato l’Intelligenza Artificiale a suoi tosaerba Navimow DDay.it

Terremoti, l’intelligenza artificiale chiave di volta CorCom

Intelligenza artificiale tra novità e fake news. Intervista a Michele Ficarra QuiFinanza

La guerra tra le big tech nell'esplosivo settore dell'intelligenza artificiale comincia con gli annunci di Microsoft e Amazon ...Google lavora da tempo su sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Ma di fronte all’uscita di ChatGPT di OpenAI e per dimostrare che il gigante americano sta progredendo in questo settore, Google ...