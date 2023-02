Intelligenza Artificiale e Futuro | al WMF arriva l' AI GLOBAL SUMMIT

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) - Le criticità, gli sviluppi e le prospettive future sul mondo dell'Artificial Intelligence trovano un tavolo di discussionee a Rimini, durante il WMF - We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale. L'evento tematico, che prende il nome di AI, si terrà il 15, 16 e 17 giugno 2023 alla Fiera di Rimini alla presenza delle più importanti realtà e personalità di settore: regolamentazione, presentazioni di tool e software, robotica e applicazioni avanzate in molteplici ambiti sono solo alcune delle attività in agenda. Tra gli speaker confermati anche Jerry Kaplan (Scientist, AI Expert, Silicon Valley Pioneer & Tablet Inventor), Dror Gill (Generative AI Evangelist - CEO of Gamblada), Nell Watson (Advisory Technologist & AI Expert) e Yolanda Billé (AI Marketer ...