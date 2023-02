(Di martedì 7 febbraio 2023) Continuano le ricerche delle vittime del terremoto in Siria e in Turchia, Hong Kong censura i Simpson, nuovo sciopero generale in Francia contro la riforma pensionistica. Leggi

Toccherà a Ludovica scegliere se accettare o meno il suo exsuo esclusivo club . Marcello dovrà rimboccarsi le maniche per non fare brutta figura., Gloria ed Ezio cercheranno il personale ...... Ha ammesso ovviamente di non avere problemicondurre in solitaria un programma, ma trova più utile il lavoro di squadra.non è escluso che prossimamente a Le Iene possa tornare a parlare ...

Intanto nel mondo Internazionale

Terremoto in Turchia e Siria: cresce ancora il bilancio delle vittime Italia Informa

Terremoto. I morti si contano a migliaia. Squadre di soccorso in ... Farodiroma

Pallone spia, Tajani: “Italia lavora a distensione Usa-Cina” SpacEconomy360

Guerra Ucraina Russia, news. Elicottero caduto a Brovary, morto ministro Interno. LIVE Sky Tg24

Le autorità locali stanno prestando grande attenzione anche all'incendio divampato nel porto di Iskenderun, località costiera del sud-est della Turchia. Intanto è stato tratto fuori dalle macerie il ...La Ferrari svelerà la sua nuova monoposto il prossimo 14 febbraio, ma intanto prosegue a regalare piccole anticipazioni a tifosi e addetti ai lavori per aumentarne la curiosità. Dopo il video con il s ...