“Ingrassi in tv” | “Vai a dare via il cu ” Merlino disperata | rissa senza precedenti

(Di martedì 7 febbraio 2023) Uno scontronella puntata del 7 febbraio de L'Aria che Tira, il programma mattutino di La7 condotto da Myrta. Autori dellasono Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS, e Giuliano Cazzola, ex sindacalista, con un furibondo litigio a distanza: “Se lei è rimasto alla fine del 1800… Possiamo anindietro fino agli egiziani, per fare le Piramidi usavano le fruste sui lavoratori. Forse lei si immagina che questa debba essere l'attività che devono svolgere i nostri lavoratori. Lei - dice il deputato della sinistra - ha avuto la fortuna per merito di avere una buona vita e una buona pensione, noi dobbiamo pensare alle nuove generazioni e a chi si va a fare un cuore così per quattro spicci”. “C'è un giudice a Napoli? Se uno ha i diritti si faccia difendere” ribatte Cazzola. ...

' Se nonvuol dire che non le hai vissute in pieno il periodo!' Piagnucolavo al telefono ... bevi più acqua che magari ti smorza la voglia di abbuffarti ea camminare di più. E chiudi ...' Se nonvuol dire che non le hai vissute in pieno il periodo!' Piagnucolavo al telefono ... bevi più acqua che magari ti smorza la voglia di abbuffarti ea camminare di più. E chiudi ...

L’Aria che Tira, rissa senza precedenti Borrelli-Cazzola: “Ingrassi in tv”, “Vai a dare via il c…” Il Tempo

Grande Fratello prossima puntata quando va in onda Il Gf vip ... Tag24

FLUSSI 2022 - Ingressi per lavoro e conversioni Portale Integrazione Migranti

Torna l'offerta SHOCK di Amazon: hub Tp-Link 4 in 1 al 50% Telefonino.net

«Stiamo riuscendo ad assumere medici» Ecco i nuovi ingressi nell'Ast Cronache Maceratesi

"Lei si ingrassa in tv, ma poi sui territori non ci va", "Ma vada via a dare il c**o"!: il durissimo scontro tra Francesco Borrelli e Giuliano Cazzola. E Myrta Merlino di dispera ...