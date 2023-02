Inflazione | sempre più confusione e povertà L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) La pandemia e la situazione geopolitica, resapiù precaria dal conflitto tra Russia e Ucraina, ha portato a un'impennata del costo della vita che sta mettendo in ginocchiopiù famiglie. Gli italiani, noti risparmiatori, non riescono più a far fronte all'aumento dei prezzi e l'80% dichiara che la gestione delle finanze personali si è fattapiù difficile. L'è ormai paragonabile a una vera e propria tassa occulta e ancora troppi italiani non riescono a comprenderne appieno i rischi. Il problema, come rivela l'indagine Consob, è che la maggior parte degli italiani ha gravi carenze sulle conoscenze finanziarie di base. Solo il 50% degli intervistati comprende, ad esempio, la nozione di diversificazione degli investimenti. E alle domande su azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento ...