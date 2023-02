Inflazione | quando calerà di nuovo il costo dei prodotti | c’è la data tanto attesa

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 7 febbraio 2023) La domanda che tutti i consumatori si stanno facendo in queste settimane ècaleranno i prezzi, da mesi ormai in continuo rialzo sull’onda dell’. Ecco la risposta dalla stanza dei bottoni. Quanto ancora dovremo stringere i denti sotto i colpi dell’, del caro bollette, delle spinte recessive e della congiuntura internazionale? L’Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb), organismo indipendente che vigila sullo stato della finanza pubblica, avanza una prima ipotesi. Il palazzo della Borsa in piazza Affari a Milano (Ilovetrading.it)Oggi come oggi molti non lo direbbero, ma lo scenario macroeconomico per il biennio 2023-2024 si prospetta positivo. Al tempo stesso, però, permane il rischio di destabilizzazione dell’economia italiana, anche a causa di fattori esterni come la guerra in Ucraina. Il giorno X ...