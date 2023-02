Infermità mentale | Antoniozzi FdI propone una riforma per garantire giustizia alle vittime

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nei giorni scorsi la Corte di Assise di Napoli ha disposto la perizia psichiatrica in carcere per la signora Adalgisa Gamba, rea di avere ucciso nel gennaio del 2022 il figlioletto di due anni, a Torre del Greco, per il timore che potesse essere autistico. La decisione della Corte, fortemente avversata da pubblica accusa e parte civile, si basava su una perizia di parte e su una valutazione dei medici del carcere che avrebbero evidenziato un disturbo psicotico alla signora. Per troppi crimini si invoca l’Ieri a Milano una giovane donna è stata arrestata per avere spruzzato più volte uno spray urticante sulla figlioletta di 17 mesi, causandone il ricovero. Un classico esempio di sindrome di Munchausen per procura, una condizione che porta a fare ammalare volutamente i figli che, però, non è pazzia vera e propria. Sono tanti, troppi ...