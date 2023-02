Infarto al bar | si salva grazie all’intervento di un infermiere-cliente

(Di martedì 7 febbraio 2023) Stava facendo colazione in un bar di Bergamo con moglie e figlia quando è stato colto da un. È successo a un uomo di 67 anni, la cui vita èal pronto intervento di unche si trovava lì in...

Un infermiere di 35 anni si è trovato al posto giusto nel momento giusto. E così ha salvato la vita a un 67enne, colpito da unmentre si trovava in undi Bergamo. Daniele Trucchi, impegnato nel reparto di rianimazione cardiochirurgica dell'Humanitas Gavazzeni, si è accorto di quanto stava succedendo e si è ...commenta A Bergamo un infermiere di 35 anni ha salvato la vita a un 67enne, colpito da unmentre si trovava in un. E' successo sabato. Daniele Trucchi, che lavora nel reparto di rianimazione cardiochirurgica dell'Humanitas Gavazzeni, si trovava per caso nello stesso locale e ...

