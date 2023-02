(Di martedì 7 febbraio 2023) Bergamo. Sabato 4 febbraio, ore 15. Un uomo di 67 anni siede tranquillo aldi un bar di piazza Pontida a Bergamo, pieno centro città. Ha ordinato un caffè ed è in compagnia della moglie e della cognata, quando viene colto da un malore:, con ogni probabilità. Cade a terra, la gente attorno è spaventata, ma a unpoco distante c’è un 35enne, Daniele Trucchi, che lavora nel reparto di rianimazione cardiochirurgica dell’Humanitas Gavazzeni. Una coincidenza che quel giorno gli salverà la vita. Il ragazzo non perde tempo. Si alza e agisce d’istinto, iniziando a praticare il massaggio cardiaco al suo ‘paziente’. Nel frattempo la polizia locale – allertata e arrivata velocemente sul posto – gli porta il defibrillatore più vicino. Per la famiglia del 67enne, residente a Villa d’Almè, sono ...

Se n'è andata troppo presto, nel 1995, a 47 anni per un, devastata dall''infamante ... E che dal bancone di untorinese è diventata presenza quasi fissa a Sanremo. Infine le nuove leve. ...Nel 1956 iniziò a frequentare lo studio di Crippa, le gallerie milanesi e ilGiamaica in via ... il 6 febbraio 1963, Piero Manzoni morì improvvisamente a causa di unnel suo studio di via ...

Infarto al bar, al tavolo accanto c’è un infermiere che lo salva: “Ho fatto solo il mio dovere” BergamoNews.it

Malore per Busca in un bar: ricoverato in Cardiologia il Resto del Carlino

Muore a 58 anni Sabrina Santolla, lavorava in una rosticceria Il Tirreno

Tragedia in Campania, uomo muore improvvisamente fuori al bar ... Il Meridiano News

Oristano, salvato dai poliziotti dopo un malore | Cagliari vistanet

L’esponente del partito socialista ed ex funzionario. Asur tenuto in osservazione. La chiamata del sindaco Seri ...Un uomo a Oristano ha rischiato di morire dopo aver accusato un infarto in seguito alla notizia relativa al ritrovamento della figlia minorenne, che era scappata di casa lasciando una lettera preoccup ...