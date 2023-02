(Di martedì 7 febbraio 2023) È partito infatti questa mattina il primo degli interventi relativi al primo lotto ditra i 175 piùe teatro di incidenti già individuati dall’Amministrazione capitolina in tutta la città. Nello specifico si lavorerà su tre intersezioni di via-corso Trieste-via Lazzaro Spallanzani; via-via Zara; corso Trieste-via Zara-via Alessandria; punti nei quali, nel corso degli ultimi 10 anni, si sono verificati 22 incidenti, con 13 feriti ed un morto; il 60% di questi sinistri ha comportato dei feriti ed il costo sociale medio annuo è stato di 800.000 euro. Prendono il via iA dare l’avvio ai, stamattina sul primo “black point” all’o tra viae via Zara erano presenti il Sindaco di ...

E' il primo degli interventi relativi ai 175piùindividuati dall'Amministrazione capitolina in tutta la città. Al via i lavori sul 'black point' all'incrocio tra via Nomentana e via Zara, il primo degli interventi relativi ai ...E' partito infatti questa mattina il primo degli interventi relativi al primo lotto ditra i 175 piu'e teatro di incidenti gia' individuati dall'amministrazione capitolina in ...

Incroci pericolosi, al Nomentano parte l'operazione sicurezza del ... romah24.com

Incroci pericolosi a Roma: al via i lavori sulla Nomentana (FOTO) Il Corriere della Città

Black points, partiti i lavori con i primi incroci di via Nomentana Roma Capitale

Chiesa di Trani-Barletta-Bisceglie. Percorso vocazionale: 'Incroci ... Diocesi di Lecce

Torino, in funzione due nuovi "t-red": rileveranno le infrazioni semaforiche. Dove sono TorinoToday

È partito infatti questa mattina il primo degli interventi relativi al primo lotto di incroci tra i 175 più pericolosi e teatro di incidenti già individuati dall’Amministrazione capitolina in tutta la ...ROMA (ITALPRESS) - Questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme all'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e alla presidente ...