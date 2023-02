Incontro Urso-Breton | verso politiche comuni per evitare fuga imprese europee

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il Ministro dellee del Made in Italy Adolfo, ha espresso soddisfazione per l’con il Commissario Thierryche ha preceduto l’avvio della riunione del Consiglio competitività che si è aperto martedì 7 febbraio a Stoccolma. “L’con il Commissarioe quello con la Presidenza svedese ci hanno confortato sulla strada che abbiamo indicato per dare una risposta non solo all’Ira americana ma soprattutto alla sfida globale della Cina e più in generale dell’Asia”. A margine dell’il ministro italiano ha spiegato: “Ho espresso pieno sostegno a quanto delineato dal Commissario in merito alla revisione degli aiuti di Stato, che non deve essere un “via liberi tutti”, soprattutto a quanto ci ha espresso in merito alla flessibilità ...