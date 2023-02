Incidente sul lavoro nel tunnel del Terzo Valico | esplode una bombola | morto un operaio | un altro ustionato

Drammaticolavoro nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, nell'Alessandrino. Intorno all'una di notte due operai sono rimasti ustionati, probabilmente per l'esplosione di una bombola mentre ...La gara inaugurale in Bahrain ha visto Leclerc saliregradino più alto del podio, precedendo il ...costretto al ritiro ancor prima del via per le conseguenze dei danni riportati nell'in ...

Investita sul lungotevere, 49enne muore dopo una notte in ospedale RomaToday

Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare: auto in fiamme, ferito grave trasportato in elisoccorso Virgilio Notizie

Incidente sul Grande Raccordo Anulare, auto in fiamme: conducente gravissimo, soccorso da elicottero Fanpage.it

Sorrento, brutto incidente sul Nastro Verde fra un'auto e un ciclomotore - Positanonews Positanonews

Roma, incidente sul Lungotevere: Gaia Burba travolta mentre attraversava ilmessaggero.it

Drammatico incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, nell'Alessandrino. Intorno all'una di notte due operai sono rimasti ustionati, probabilmente per l'esplosione di ...Piero Fabbri vuole tornare sul luogo del delitto. Lì ... prenotato l’udienza al Riesame dove proverà a far passare la linea di un delitto colposo. Incidente probatorio Nel frattempo, però, chiede al ...