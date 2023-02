Incidente stradale | muore un giovane studente di Vico Equense

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ha perso la vita mentre con il suo motorino si recava da Ticciano adove si trova la sede distaccata del Marconi Galilei. Forse il tratto di strada ghiacciato, un rettilineo tra Fornacelle e Alberi, frazioni di, gli è stato fatale. La vittima è Stefano, undi 17 anni. L’immediata segnalazione da parte di un passante ha fatto confluire prima i vigili urbani, subito dopo l’autombulanza, ma ormai non c’era nulla da fare. Il vescovo Francesco Alfano e i parroci della costiera hanno inviato un messaggio ai genitori : “Siamo addolorati e sconvolti. Le nostre preghiere sono rivolte alla sua famiglia alla quale ci stringiamo, in questo momento di immenso dolore”. Gli inquirenti stanno ...

