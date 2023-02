Incidente a Vico Equense | Stefano muore mentre va a scuola

(Di martedì 7 febbraio 2023) Si chiamavaCelentano il 15enne di Ticciano morto questa mattina a, in costiera. Il giovanissimo stava andando acol suo scooter quando è rimasto coinvolto in unin una zona collinare. A, purtroppo, non c’è mai arrivato. Fatale potrebbe essere stato l’asfalto ghiacciato dopo una notte di freddo.a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tragedia aEquense, terribilein scooter: morto un ragazzo Inchiesta dei vigili urbani arrivati nella frazione di Fornacelle Intanto la magistratura ha disposto il sequestro della ...Tragedia aEquense . Questa mattina, intorno alle 10, un 17enne di nome Stefano Celentano è morto in un violentissimostradale sulla Raffaele Bosco . Il ragazzino era su uno scooter ed è morto sul ...

Tragedia a Vico Equense, incidente sulla Raffaele Bosco , morto un ... Positanonews

Incidente mortale a Vico Equense, 15enne perde la vita sulla ... Positano Notizie

Incidente mortale a Vico Equense, Stefano muore a 15 anni Teleclubitalia.it

Tragedia a Vico Equense, terribile incidente in scooter: morto un ragazzo Virgilio

Vico Equense, incidente in via Raspolo: sotto accusa la ... Positanonews

Gravissimo incidente stradale questa mattina a Vico Equense: nello schianto è deceduto un giovane del posto, S. C. di 16 anni. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’episodio avvenuto alle ore 10 ...Tragedia questa mattina a Vico Equense dove un 15enne ha perso la vita in un incidente. La vittima è Stefano C., 15 anni. L'incidente è avvenuto sulla Raffaele Bosco. Il giovane residente a Ticciano, ...