Inchiesta Prisma sulla Juventus | il pm Ciro Santoriello | ' Tifo Napoli | odio la Juventus'

Spunta un video del 2019 in cui il magistrato del processo '' Ciro Santoriello parla del club bianconero, penalizzato di 15 punti: "Come pubblico ministero sono ...Un video del 2019 di Ciro Santoriello , uno dei tre pm della procura di Torino dell', diventa improvvisamente virale. E scatena le polemiche dei tifosi bianconeri. In un frammento si sentono battute di spirito pronunciate mentre parlava di un'sulla di cui ...

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: 'Odio la Juve e da pubblico ministero sono antijuventino' Repubblica TV

Il pm dell'inchiesta Prisma: "Sono tifosissimo del Napoli, odio la Juve" La Gazzetta dello Sport

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: «Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino» Corriere TV

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: "Tifo Napoli, odio la Juve". Il VIDEO Sky Sport

Inchiesta Prisma, il pm Ciro Santoriello nel 2019 diceva: "Tifosissimo del Napoli, odio la Juventus" Eurosport IT

La tavola rotonda sulla giustizia sportiva del 2019 in cui il pm dell’inchiesta Prisma dichiarò il suo amore per il Napoli e il suo odio per il club bianconero. C’erano anche l’attuale avvocato del cl ...Le frasi del magistrato pronunciate a un incontro pubblico nel 2019: "Sono contro i ladroncini in campo". Il ministro Abodi: "Ora verifiche e valutazioni" ...