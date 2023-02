Inchiesta Prisma Juve | scoppia il caso Santoriello | le frasi-choc del pm

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio lantus. Come pubblico ministero sono anti-ntino, contro i ladrocini in campo”. Sono queste deldel pm Ciro, oggi alle prese con l’indaginesui conti dellantus, pronunciate quasi 4 anni fa ad un convegno e immortalate in un video girato allo Spazio Chiossetto di Milano il 14 giugno 2019, durante un incontro su bilanci e plusvalenze tra avvocati e giuristi specializzati. In un altro video il relatore, un avvocato, dice a“rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter”, che innesca la replica dal tono scherzoso: “Vabbé, dai: basta nontus”. Dopo le, ...

Spunta un video del 2019 in cui il magistrato del processo '' Ciro Santoriello parla del club bianconero, penalizzato di 15 punti: "Come pubblico ministero sono ...Abodi - Calciomercato.itL'allora rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e uno dei pm dell'è ripreso in un filmato, risalente al 2019, in cui ...

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: 'Odio la Juve e da pubblico ministero sono antijuventino' Repubblica TV

Il pm dell'inchiesta Prisma: "Sono tifosissimo del Napoli, odio la Juve" La Gazzetta dello Sport

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: «Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino» Corriere TV

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: "Tifo Napoli, odio la Juve". Il VIDEO Sky Sport

Inchiesta Prisma, il pm Ciro Santoriello nel 2019 diceva: "Tifosissimo del Napoli, odio la Juventus" Eurosport IT

La tavola rotonda sulla giustizia sportiva del 2019 in cui il pm dell’inchiesta Prisma dichiarò il suo amore per il Napoli e il suo odio per il club bianconero. C’erano anche l’attuale avvocato del cl ...(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Rabbia tra i tifosi della Juventus per il video, pubblicato oggi anche da alcuni quotidiani - altri nel riportano il testo - con uno dei pm dell'inchiesta Prisma ...