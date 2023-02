In Russia il 2023 inizia con il crollo delle entrate da gas e petrolio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Qualcosa sta cambiando nell’economia della. Secondo le stime preliminari del ministeroFinanze russo, a gennaio ledel bilancio sono diminuite del 35% rispetto... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La guerra in Ucraina, le tensioni globali: cosa c'è da sapere "Inè reale la possibilità di un colpo di Stato" Le linee rosse che farebbero scattare "la Terza guerra mondiale" Dossier - ...L'esplosione di un drone nelle foreste di Kaluga , 180 chilometri a sud - ovest di Mosca, scatena nuovamente i timori dei russi per possibili attacchi delle forze ucraine. Sull'episodio non sono stati ...

FT: per gli 007 di Kiev, la Russia potrebbe lanciare una massiccia offensiva entro 10 giorni RaiNews

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 6 febbraio Sky Tg24

Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 6 febbraio. Possibile ... la Repubblica

Fmi: in Russia fine della recessione, ma l'economia di Mosca è ancora in difficoltà Sky Tg24

Crescita, per il Fondo monetario Italia e Germania non andranno in recessione Il Fatto Quotidiano

Caldo quasi primaverile e poi gelo: dall’autunno all’inverno inoltrato, l’agricoltura si è ritrovata sull’ottovolante, con danni che solo fra qualche settimana ...Secondo il Financial Times, che cita un consigliere dell'esercito ucraino, Kiev avrebbe ottenuto dalla Russia "informazioni molto solide sugli intenti" per lanciare un attacco che potrebbe avvenire ...