In Francia le proteste contro Macron puntano a durare

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Oggi inè andata in scena la terza giornata di mobilitazione e di scioperila riforma delle pensioni, il progetto faro del secondo quinquennio di Emmanuel. Per i trasporti è stato un martedì nero, con i dipendenti della Sncf, le ferrovie francesi, e della Ratp, la rete infrastrutturale parigina, che hanno risposto in massa all’appello dei sindacati. Per quanto riguarda i numeri della protesta di strada, invece, l’impressione è che si stia già sgonfiando rispetto alle scorse manifestazioni. Come sottolineato dal Figaro, in alcune grandi città, è stato registrato un calo della partecipazione del 40-50 per cento. A Lione, i manifestanti scesi in piazza per protestarel’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni e l’abolizione dei cosiddetti “regimi speciali” sono stati circa 10.700 ...