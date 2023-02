In estate il Psg dovrà ridurre i salari del 30% se non vuole subire sanzioni dall’Uefa

(Di martedì 7 febbraio 2023) Se il Psg nonda parte dell’Uefa,del 30%. Lo scrive As, che riprende L’Equipe. Il montedella squadra francese è troppo alto: 728 milioni di euro. Il Psg ha anche perso 370 milioni di euro l’anno scorso, influenzato dal nuovo Ffp. Secondo L’Equipe, il club ha registrato un aumento degli stipendi del 45% negli ultimi due anni, a causa dell’ingaggio di Messi. Con l’argentino, Neymar e Mbappé in squadra, il Psg ha oneriali pesantissimi, che spiegano il deficit accumulato. La Uefa ha già sanzionato il Psg ad agosto con una multa di 65 milioni di euro, di cui 10 sono stati pagati immediatamente e gli altri 55 sono sospesi nell’eventualità di una nuova violazione delle regole finanziarie da parte ...

... ha un contratto fino al 2025 con i Citizens PARIGI (FRANCIA) - Bernardo Silva è l'obiettivo numero uno per il. Secondo il sito Le10Sport il club parigino, dopo aver fallito l'assalto l'...Sergej Milinkovic - Savic - Calciomercato.itSecondo il portale iberico 'Fichajes.net', infatti, il, nonostante il giocatore insarà a un anno dalla scadenza, per assicurarselo sarebbe ...

PSG, obiettivo deluxe in vista dell'estate: nel taccuino c'è Bernardo Silva del Man City TUTTO mercato WEB

In estate PSG e Man United si sfideranno per Osimhen. Ai Red Devils piace anche Vlahovic TUTTO mercato WEB

"United e Psg su Osimhen, ma servono almeno 100 milioni" Corriere dello Sport

PSG e Man United su Osimhen: il Napoli chiede 100 milioni numero-diez.com

Obiettivo del Milan in estate, poco utilizzato al PSG. Renato Sanches: "Non sono contento" TUTTO mercato WEB

Il giocatore della Roma pronto per volare in Turchia. Fa discutere un video del pm Santoriello che parla dei bianconeri. I francesci puntano su Bernardino Silva. Fra sette giorni verrà svelata la nuov ...La Juventus ancora non avrebbe preso una decisione riguardo il futuro di Leandro Paredes, con il PSG che inizia a preoccuparsi ...