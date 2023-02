In difesa del riduzionismo scientifico e delle definizioni che spiegano la natura

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Unaaccuse più soventemente rivolta alla scienza e ai ricercatori da parte di chi vorrebbe sminuirne importanza, significato e soprattutto bellezza, è quella che viene sintetizzata in una sola parola:. I seguaci della biodinamica, per esempio, sostengono che “ilha concentrato la visione dell'agricoltura a fatto di laboratorio dove le variabili devono venire ridotte al massimo”. Gli omeopati scrivono che “Notevole contributo in tale direzione viene dalla lenta diffusione di una visione antropologica che, superando le limitate e limitanti prospettive di una base positivista, apre agli spazi sconfinati e imprevedibili della pluridimensionalità additando possibilità straordinarie di indagine, di sperimentazione e di verifica che siano più ...