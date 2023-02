Impallomeni | «Inter la migliore da tre anni | rammarico! Sorpreso se…»

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo la vittoria per 1-0 nel derby, deciso da Lautaro Martinez, l’è stata elogiata dall’ex calciatore Stefano. Che, sulle frequenze di TMW Radio, ha premiato l’argentino comedi giornata, ma ha anche sottolineato il rammarico per la stagione dei nerazzurri RAMMARICO – Stefanoha parlato così del derby e della stagione dell’: «Lautaro Martinez è stato il giocatore top di questa giornata, ha mostrato grande attaccamento alla maglia e deciso una sfida di spessore. C’è tanto rammarico per la stagione dell’che è la squadra più forte da tre. Il Napoli è incredibile, ma i nerazzurri pur con errori di gestione sono lì e pagano la discontinuità. Assolvo Inzaghi parzialmente, perché questa squadra se sta bene può battere ...

... trasmissione di TMW Radio , è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano. Il ... poi Lautaro, che sarà un giocatore molto importante per l', che potrebbe avere in canna una ...L'ex calciatore e giornalista Stefanoha commentato su Tmw Radio la vittoria del Napoli sulla Juventus per 5 - 1: 'Ci sono ... così come pere Milan, dipende ormai solamente dal Napoli.

Impallomeni: “Napoli incredibile, ma l’Inter è la più forte da tre anni” fcinter1908

TMW RADIO - Impallomeni: "Inter paga la discontinuità. Milan, Pioli è disorientato" TUTTO mercato WEB

Impallomeni: “Lukaku, crisi fisica e psicologica. Dentro la sua testa…” fcinter1908

Inter-Milan, Impallomeni: “Rossoneri in crisi totale” Pianeta Milan

Impallomeni: “Se l’Inter gioca sulle fragilità del Milan può fare suo il derby” fcinter1908

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio: "Quanto rammarico c'è per la stagione dell'Inter Tanto. E' la squad ...In collegamento a TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del momento dell'Inter ...