“Imbecille | str***” GF Vip 7 | tutti contro Onestini per il brutto gesto davanti a Ivana e Nikita

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’avventura al GF Vip 7 diMrazova è iniziata lunedì 6 febbraio e già ci sono polemiche per ildi LucaPelizon. Quest’ultima si è avvicinata infatti all’ex fidanzata del vippone e hanno cominciato a parlare, ma l’ex Uomini e Donne ha fatto poi qualcosa che ha indispettito il pubblico. Anche la stessaè apparsa un po’ perplessa e ha cercato di essere una sorta di mediatrice, ma certamente questo potrebbe essere solo l’inizio e nelle prossime ore le discussioni potrebbero aumentare. Dal momento in cui dalla porta rossa del GF Vip 7 è entrataMrazova, in tanti hanno notato il cambiamento di Luca, che parrebbe ancora interessato a lui.Pelizon si è subito accorta di questo particolare e lo ha ...