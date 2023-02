Imbarazzante | Pioli confuso | il retroscena sul Milan | cosa è successo davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un mese nel calcio è un'eternità. Alè bastato e avanzato per passare da squadra da scudetto, o prima contendente del Napoli, a formazione da Europa League. Da 34 giorni non vince lo straccio di una partita. L'ultimoè datato 4 gennaio, 2-1 in casa della Salernitana grazie ai gol di Leao e Tonali nei primi 15', apici di un primo tempo ben giocato, da buon vecchio Diavolo. Il secondo tempo fu di gestione: con il senno di poi, un'anticipazione del cortocircuito. Perché ilnon ha mai speculato sul risultato. Lo ha sempre inseguito, anche dopo averlo ipotecato. Infatti contro la Roma, gara in cui è cominciata la decadenza, ha incassato due reti tra l'87' e il 93' dopo aver abbassato i giri del motore. Per la prima volta nella gestioneilha deciso di risparmiarsi, pensando ...