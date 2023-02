Il vino fa bene | l' Europa va educata | tutto l' orgoglio del ministro Schillaci

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Sigaretta? «Non ne ho mai fumata una in vita mia». Com'è possibile, neppure da ragazzo per provare? «Sarà stato l'imprinting negativo che ho ricevuto da piccolo. Ho ancora nelle narici l'odore del salotto impregnato di fumo di quando ero bambino e mio padre passava le serate con la sigaretta in mano. Quell'aria irrespirabile che ti invadeva quando aprivi la porta». Si ricaricava così. Dicono che fumare sia un anti-stress, lei ha concesso poche interviste, potrebbe aiutarla a distendere i nervi... «Passo. I danni del fumo sono ormai riconosciuti da tutti. Meglio mangiarsi le unghie piuttosto che fumare». Lei se le mangia? «L'ho fatto per tanto tempo. Poi mi sono rilassato. Ma le assicuro che smettere di mangiarsi le unghie è più difficile che smettere di fumare. Le mani le hai sempre lì, non devi andare in tabaccheria». Con l'idea di estendere i divieti di fumo, portandoli anche ...