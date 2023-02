Il trio PerfettamenTre presenta ‘O meglio ancora addà venì dall’EP ‘A vita comme va

(Di martedì 7 febbraio 2023) Gianluca Di Pietro intervista Vincenzina Catalano e Emmanuele Esposito, componenti del. Isono uncomposto da tre sognatori: Vincenzina Catalano, Giuseppe Ercole ed Emmanuele Esposito. In questi ultimi anni si sono dedicati alla realizzazione del primo EP intitolato: ” ‘Ava”. Il loro percorso musicale ed artistico inizia per puro caso tra una messa suonata e varie sagre di quartiere ed è andato avanti con la partecipazione a numerosi contest musicali, alcuni dei quali, a livello nazionale ma il loro primo vero palco è la strada, un luogo che ha dato tante soddisfazioni, un luogo posto a pochi centimentri di distanza da chi ascolta e, qualche volta, si commuove. L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e ...

