Il Regionale di Trenitalia | corse straordinarie della metro dopo Salernitana-Juve

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –politaneil match di Serie A trantus in programma questa sera, martedì 7 febbraio, alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno.(società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), su richiestaQuestura di Salerno e in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, farà circolare trenipolitani oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. A partire dalle ore 22.35 saranno sei lesupplementari, tre in direzione Salerno e tre in direzione Arechi, con fermate intermedie anche nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e ...