Il prequel di Dexter in arrivo | l’origine di tutto sarà spiegata in una serie Showtime

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ildiè in. Quello che sembrava un sogno dei fan, finalmente è realtà visto cheha deciso di confermare l’ordine di unache vada alle origini del ‘male’ riportando sugli schermi il mito di, ma comee da dove partirà questa storia?, chepresto incorporata in Paramount+, ha confermato di aver ordinato: Origins, che porterà sugli schermi un giovaneMorgan sui 20 anni “all’inizio della sua transizione nel serial killer vendicatore che abbiamo conosciuto”. Laci riporterà quindi negli anni ’80 eambientata nella Miami devastata dai serial killer ea quel punto ...

Mentre la prima stagione di: New Blood si è conclusa lo scorso anno, la rete avrebbe messo in sviluppo ulteriori progetti basati sullo show, come il: Origins , che racconterà le ...Showtime ha ufficialmente ordinato la produzione di: Origins , progettodella serie con star Michael C. Hall. Il progetto avrà al centro il personaggio diMorgan quando è un ventenne e si trova nella fase di transizione che lo ...

Showtime, che presto si unirà a Paramount+, ha annunciato che verranno prodotti degli spinoff delle sue serie Billions e Dexter.Il network statunitense ha messo in cantiere numerosi spin-off basati sui suoi più grandi successi, ovvero Dexter e Billions. Tutti i dettagli!