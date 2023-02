Il piano della Russia per mandare ko l' Ucraina | mezzo milione di soldati | ecco l' offensiva

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Una grande mobilitazione per sferrare una nuovacontro l'. A Kiev si aspettano che lachiami a combattere fino adiin più nei prossimi mesi: “Mosca mobiliterà 300-500mila persone per compiere le operazioni offensive nel sud e nell'est dell'nella primavera ed estate prossime”. Vadym Skibitskyi, vice capo dell'intelligenceDifesa, citato dalla Cnn, ha fatto un quadrosituazione: “I 500mila si sommano ai 300mila richiamati a ottobre. Questo dimostra che Vladimir Putin non intende in alcun modo mettere fine alla guerra. L'di Mosca può colpire le regioni di Donetsk e Luhansk e forse quella di Zaporizhzhia. Le truppe russe ...