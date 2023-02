Il Patriarca Kirill è stato una spia del Kgb a Ginevra con il nome in codice Mikhailov

Un guerrafondaio omofobo che è stato anche una spia sovietica: nome in codice " Mikhailov ": ildi Mosca,, uno dei più strenui sostenitori della guerra in Ucraina scatenata da Vladimir Putin avrebbe agito da agente del Kgb nella neutrale Svizzera degli anni '70, anni in cui ...Estratto dell'articolo di Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it ILDA GIOVANE SUGLI SCI Cheavesse un passato nel Kgb è stato scritto da molti storici e studiosi, benché lui lo neghi, ma ora emergono nuovi documenti dai servizi ...

Russia, il Patriarca Kirill è stato al servizio del Kgb sovietico negli Anni 70: cercava di influenzare i… Il Fatto Quotidiano

Tra champagne, Bmw e sciate a Davos: il patriarca Kirill e le nuove carte segrete dei servizi svizzeri sulla … La Stampa

"Patriarca Kirill era una spia del Kbg in Svizzera" Adnkronos

Kirill era «una spia del Kgb». In Svizzera emerge la verità sul passato del Patriarca fedele a Putin ilmessaggero.it

La Svizzera conferma: "Il patriarca Kirill era una spia del Kgb" InsideOver

Il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I e il patriarca di Mosca Kirill si ritrovano uniti nella vicinanza ai popoli di Turchia e Siria, colpiti dal sisma di ieri, 6 febbraio. Bartolomeo ...Il patriarca ortodosso russo Kirill, fervente difensore dell'invasione dell'Ucraina, spiava la Svizzera per conto del KGB negli anni '70. Lo riferiscono Le Matin Dimanche e la SonntagsZeitung, che han ...