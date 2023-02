Il Paradiso delle signore anticipazioni 8 febbraio | momento decisivo per Marcello

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ledella puntata del l’8delrivelano che persarà undavvero importante. Per il giovane giungerà ildi fare il suo discorso di presentazione ai soci del circolo. Per quanto riguarda Francesco, invece, il ragazzo non ha nessuna intenzione di tornare a praticare il suo hobby L'articolo proviene da KontroKultura.