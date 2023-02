Il Monza pareggia a tempo scaduto | la reazione di Stankovic è da pelle d’oca

Leggi su rompipallone

(Di martedì 7 febbraio 2023) Altro finale amaro, anzi, amarissimo per la Sampdoria di Dejanche non riesce a tornare alla vittoria sul campo del. Ultimo minuti di recupero, blucerchiati avanti per 2 a 1 sui brianzoli. Il, nel disperato tentativo di riagguantare una partita che sembra ormai persa, alza il classico pallone del tutto o niente. Murru cintura Petagna, calcio di rigore per il. SampdoriaPessina sul dischetto è glaciale, batte Audero e sigla il 2-2 finale. Dejan, al momento della concessione del rigore, si fa vincere dallo sconforto e abbandona in lacrime il campo, conscio che questa vittoria avrebbe dato uno slancio diverso nella convinzione dei suo calciatori verso la ...