Il Ministro Salvini parla ancora del Milan | “Tra Pioli e Leao mi tengo Rafa”

(Di martedì 7 febbraio 2023) “I derby si possono perdere, le partite si possono perdere ma le devi giocare”. Lo ha detto ildelle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. Il leader leghista si è soffermato anche sul futuro diche “non penso abbia il pieno controllo della situazione, con tutto l’amore per l’allenatore che ci ha fatto tornare a vincere lo scudetto. Ma onestamente trami”, ha aggiunto. Nei giorni scorsi, dopo la sconfitta dura col Sassuolo,si era sfogato sui social chiedendo alla squadra che tifa di vincere il derby. Ora è arrivato il nuovo intervento dopo l’ennesima delusione di un mese da incubo per i rossoneri. SportFace.

Floridia chiede l'opinione della premier e deldell'Istruzione Valditara. Interviene anche ... commenta il vice premier leghista Matteo. "Con tutto l'amore e il sostegno al tiro ...Lo afferma ildei Trasporti e delle Infrastrutture Matteoa margine di una presentazione a Milano, riferendosi al "voto di giovedì prossimo in commissione Itre al Parlamento europeo".

Milano, sopralluogo del ministro Salvini alla Caserma Montello | mit MIT

Ponte Messina, Salvini: "Non ci sarebbero rischi con i terremoti" Adnkronos

Salvini loda l’azione di Valditara: “Rimesso al centro il rispetto per gli insegnanti. In classe non si entra per fare casino, ma per studiare” Orizzonte Scuola

TAV Brescia Est-Verona, il ministro Salvini al cantiere Il Secolo XIX

Migranti, Salvini: "Alcune ong come traghetti" LAPRESSE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo alla conferenza stampa del progetto “Milan International Building Alliance” organizzata da Fiera Milano ...