Floridia chiede l'opinione della premier e deldell'Istruzione Valditara. Interviene anche il leader del Movimento Giuseppe Conte : "smentisce ma l'amore per le armi mi sembra ...In precedenza, Provenzano aveva commentato la terribile idea deldi poter insegnare a sparare agli studenti delle scuole. "Avete scambiato il Governo del Paese per un`assemblea ...

Il piano (smentito) del numero 2 di Giorgia Meloni per i giovani ... Open

Il ministro Fazzolari al generale Federici: “Insegniamo a sparare agli studenti”, poi la parziale marcia indietro… Globalist.it

Il sottosegretario Fazzolari vorrebbe insegnare il tiro a segno nelle scuole Linkiesta.it

Fazzolari: “Il governo ha davanti a sé una gara lunga” AGI - Agenzia Italia

Fazzolari | “Il governo ha davanti a sé una gara lunga” Zazoom Blog

Nuova polemica dopo le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio che avrebbe suggerito fare un tavolo per un progetto di insegnamento ...Il ministro Fazzolari al generale Federici: «Dobbiamo fare un tavolo per un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole».