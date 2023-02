Il messaggio di Zelensky al Festival di Sanremo mi provoca imbarazzo L’Italia merita di meglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) di Savino Balzano L’idea di Volodymyral, al netto della scelta tra filmato da proiettare e testo da leggere, miun profondo, una 360 gradi. La prima fetta diè per così dire altruistica: provo disagio per lo stesso– strumentalizzato dal becero livello del nostro giornalismo – esposto come un trofeo sul palco dell’Ariston. A mio avviso svela la sua reale natura, la quale rappresenta quanto di più distante possa esservi dallo spessore di un eroe statista. Sì, insomma, ve lo immaginate Winston Churchill – a cui è stato paragonato ad esempio dalla Cnn e dal Financial Times – che col sigaro in bocca si fa tirare per la giacchetta da Bruno Vespa e Amadeus fino a? È di lunedì la ...