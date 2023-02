Il Medioevo è molto meno buio di come ce lo immaginiamo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 febbraio 2023) «Secoli bui», «eta? dei lumi»: queste espressioni diametralmente opposte stanno a indicare due periodi ben distinti della storia, entrambi descritti con metafore poggiate sulla luce o sulla sua assenza. La prima definizione evoca un panorama del tutto negativo, terribilmente retrogrado, in cui la violenza e l’ingiustizia la fanno da padrone: uomini prepotenti di rara arroganza, «barbari», distruggono la civilta? pressoche? perfetta che l’eta? classica, sua culla dorata, ha lasciato loro in eredita?, segnando dunque un grande passo indietro della Storia. Oggi si sente ancora troppo spesso impiegare l’espressione «secoli bui» per definire il. Un’etichetta che nasce con Francesco Petrarca e, rafforzata da Cesare Baronio (1538-1607), cardinale ed erudito, noto soprattutto per aver scritto il Martirologio Romano, si estende a indicare il periodo compreso tra la ...