Il manager di Ambrosetti Valerio De Molli invita Cospito a “Crepare nel suo sciopero” e si inventa il suo codice penale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il grupposi occupa di consulenza alle aziende. Ma sulla conoscenza dei principi giuridici base delle democrazie occidentali pare che il livello della competenza sia davvero bassino. Per rendersene conto basta leggere il tweet che l’amministratore delegatoDededica al detenuto anarchico indella fame Alfredo. Posso dire una cosa che non dice nessuno molto poco politically correct: perchè tutto questo bacia mano a un bastardo assassino che fa lodella fame in galera Ha gambizzato une ha messo 2 bombe alla scuola allievi dei carabinieri Che crepi pure del suoDe(@De) February 4, ...