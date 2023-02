Sono passati 23 anni quasi esatti da questa assoluta perla di Zinedinein Reggina - Juventus: forse, ilpiù bello del francese in ...Chi Zinédinein un piccolo ruolo che era tutto un programma: Numerodix. Nel film, Zizou era ... Non tanto per i, sei in una ventina di presenze (una media non male), ma per le esultanze: ...

Il gol di Zidane in Reggina-Juventus del 1999-2000 La Gazzetta dello Sport

Il bellissimo gol di Zidane contro il Piacenza nel 1997 Tiscali

Juventus, da Del Piero a Vidal e Zidane: i migliori gol alla Lazio in Coppa Italia VIDEO Tuttosport

Possanzini, l'esordio in A contro la Juve, i gol all'Inter: ora vuole rilanciare il Brescia Tuttosport

Il gol capolavoro di Zizou contro la Reggina nel 2000 Tiscali

Rivivi il gioiello di Zinedine Zidane contro la Reggina nella stagione 1999-2000. La Juventus conquistò i tre punti contro i padroni di casa, ...Il maestro Zinedine Zidane segnò uno dei suoi migliori gol in Serie A contro il Piacenza nella stagione 1996-97. Rivivi l'eleganza di Zizou qui ...