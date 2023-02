Il giorno in cui abbiamo delegato l’AI delle nostre amicizie Cos’è Replika e quali problemi ha

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Quando, nel 2013, le sale cinematografiche proponevano in cartellone il film Her, la sua trama ci sembrò subito qualcosa di terribile e di tremendamente prossimo in termini cronologici. Un uomo si era innamorato del nuovo sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale. Quest’ultimo si faceva chiamare Samantha e aveva la voce di Scarlett Johansson. Il fatto che un uomo potesse provare dei sentimenti per un sistema operativo costituiva la naturale evoluzione, almeno in un film di 10 anni fa,interazioni che erano state rese possibili dai social network. Il regista Spike Jonze aveva anticipato di diverso tempo l’utilizzo massivo dell’intelligenza artificiale in ogni tipo di nuovo ritrovato tecnologico, cosa che sembra ormai essere sdoganata in questi anni Venti del Duemila. Delegare tutto a una intelligenza artificiale, infatti, è stato – a un certo punto – ...