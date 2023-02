Il gatto con gli stivali 2 | Universal sta battendo Disney al boxoffice sui film d’animazione?

Leggi su screenworld

(Di martedì 7 febbraio 2023) In base agli attuali incassi del Ilcon gli2, laPictures sta superando di gran lunga laal box office nazionale in termini di. Infatti secondo l’analista d’incassi Gitesh Pandya, Ilcon gli: L’ultimo desiderio è diventato il terzodell’era pandemica a superare i 150 milioni di dollari al box office nazionale. Gli altri dueche avevano superato i 150 milioni di dollari in patria sono stati Minions: The Rise of Gru (369,5 milioni di dollari) e Sing 2 (162,8 milioni di dollari); tutti e tre distribuiti dallaPictures (che possiede la DreamWorks). And can we get a round of applause for ...