Il film sul potere e la sua fragilità nell’era dei social e della cancel culture

(Di martedì 7 febbraio 2023) «No, Lydia Tár non è reale», scriveva il magazine The Cut a ottobre 2022, mentre Tár, l’ultima creazione del regista Todd Field, veniva proiettata nelle sale americane. Come l’autrice di quell’articolo, all’annunciodata di uscita del– giovedì 9 febbraio in Italia -, dopo che avevo divorato i trailer, ho cercato “Lydia Tár” su Google, convinta di trovarci la vera direttrice d’orchestra che dà il titolo alla pellicola: Tár, la prima donna a condurre la Filarmonica di Berlino, autrice di musiche per il teatro e il cinema, nonché una dei quindici cosiddetti EGOT, vincitrice cioè dei premi Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Con mia grande sorpresa c’erano solo immagini di Cate Blanchett. No, Lydia Tár non è reale, è vero, ma la storia che per oltre due ore e mezza dila vede protagonista ricalca quella di molti uomini che da ...

...pavimento, da festa finita. Passata la festa, insomma, gabbato il sacro vincolo del pluri - matrimonio. E stavolta, non foss'altro che per buon gusto non ci riproporranno lo stessodell'...POPOLIZIO REGISTA A TEATRO, MA NON AL CINEMA "Il mio Millerpalco come in unsenza paura o cliché", dichiara Massimo Popolizio a Repubblica Torino (intervista di Maura Sesia) in vista della ...

Il film sul potere e la sua fragilità nell'era dei social network Linkiesta.it

Atlantis, il regista di Jurassic World al lavoro sul film con Charmaine ... ComingSoon.it

The Man Behind the Legend: la recensione del film sul fondatore ... Justnerd.it

Viking Wolf - Il lupo vichingo: tutto quello che c'è da sapere sul film ... Cinefilos.it

Il film di Lina Sastri si gira ai Quartieri Spagnoli di Napoli e sul ... Fanpage.it

Ma allora perché non restare comodamente a casa, seduti sul divano per guardare un bel film Trascorrere il San Valentino su Paramount Plus potrebbe essere la soluzione perfetta. Se siete amanti della ...Le riprese di Squid Game: The Challenge sono iniziate, ma non tutto sta andando per il verso giusto, i concorrenti lamentano diversi problemi.