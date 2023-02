Il 21enne Olly a Sanremo | «Il Festival? In questi anni è cambiato | ora parla anche alla mia generazione» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 7 febbraio 2023) «La mia paura più grande è quella di non essere capito». Così Federico Olivieri, classe 2001 e in arte, inizia a raccontare a Open come si sentevigilia di, il palco che affronterà con il brano Polvere. «Un titolo che può sembrare fuorviante, perché fa pensare a quel miscuglio grigio che tutti sappiamo com’è fatto da fuori, ma nessuno sa di cosa sia realmente costituito», spiega il cantante che sottolinea come ognuno di noi si porti addosso della “polvere”, frutto dell’accumularsi neglidi «esperienze, storie e problemi». Tra i vincitori diGiovani con il brano L’Anima Bci tiene lanciare un messaggio al pubblico dell’Ariston: «Questa polvere non è un qualcosa di negativo, ma il nostro valore aggiunto». Per semplificare questo ...