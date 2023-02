Ihor Klymenko nuovo ministro dell’Interno ucraino. Il suo predecessore morì in un incidente in elicottero

(Di martedì 7 febbraio 2023)è stato nominatodell’Ucraina. Il posto era rimasto vacante dopo la morte di Denis Monastyrsky in unina Brovary il 18 gennaio. Lo riporta il Kyiv Indipendent, citando il parlamentare Yaroslav Zhelezniak. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Per quanto riguarda gli Interni, pare che verrà confermato l'attuale ministro ad interim, alla guita dal dicastero dopo la tragica morte in elicottero di Denys Monastyrsky.

Il Parlamento nomina rispettivamente Ihor Klymenko e Vasyl Maliuk - Ancora nulla d'ufficiale sulla sorte di Oleksii Reznikov, ministro della Difesa