Iervolino | «L’andata è stata macchiata da un episodio Verdi? Ci dispiace | può capitare»

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il presidente della Salernitana, Danilo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel prepartita di Salernitana-Juventus.ha dichiarato: “Abbiamo avuto un buon inizio di stagione, poi qualche infortunio di troppo ci ha penalizzati, ma ci siamo rinforzati nel mercato gennaio. A Lecce abbiamo fatto una bella partita. Speriamo di ripeterci questa sera, anche se sappiamo che di fronte avremo una grandissima squadra. Il match d’andata? L’finale purtroppo ha macchiato una partita meravigliosa: ci auguriamo che questa sera possano fioccare tanti gol e vedere grande spettacolo. Noi ce la metteremo tutta, i ragazzi sono in forma per fare una partita degna dello spettacolo del. Il trasferimento sfumato di? Lo stimo tantissimo: abbiamo cercato di ...

aveva dato'ok la mattina, trovando'accordo con ... Abbiamo detto sì al buio, se non èin porto'operazione è per ...aveva dato'ok la mattina, trovando'accordo con ... Abbiamo detto sì al buio, se non èin porto'operazione è per ...

Salernitana, Iervolino: "L'andata è stata macchiata da un episodio. Caso Verdi Peccato" DAZN

Iervolino: «L'andata è stata macchiata da un episodio. Verdi Ci ... IlNapolista

Salernitana, Iervolino: "Speriamo di ripetere la gara dell'andata. Verdi Vi spiego" GianlucaDiMarzio.com

ESCLUSIVA TJ - Iervolino (Pres. Salernitana): "Classifica parla di scontro salvezza, Juve vorrà... Tutto Juve