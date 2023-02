I timori attorno all’impatto ambientale di ChatGPT e delle nuove IA

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Internet è responsabile di una quota piuttosto elevataemissioni globali di gas serra. Secondo uno studio della Royal Society del 2020, se il web fosse uno Stato sarebbe il quarto Paese più inquinante al mondo: il semplice invio di una mail comporta una produzione di anidride carbonica che va dai quattro ai cinquanta grammi (in base alla presenza o meno di allegati) e il consumo dei data center sparsi per il mondo rappresenta l’un per cento della domanda globale di energia. Stupisce che nel marasma derivato dall’infatuazione collettiva per– l’intelligenza artificiale (IA) sviluppata da OpenAI e lanciata a novembre 2022, oracolo di Delfi dei tempi moderni – si sia parlato poco dell’impatto che tutti i modelli di IA hanno in termini ambientali. Probabilmente, perché il dato relativo all’inquinamento prodotto è piuttosto difficile da ...