I supermercati non hanno finestre e orologi e così ti raddoppiano lo scontrino

(Di martedì 7 febbraio 2023) Scoperti i terribili trucchi con i quali il supermercato ti raddoppia lo. Leggili subito per non sprecare più soldi. Gli italiani al supermercato spendono veramente tantissimi soldi. È inevitabile spendere soldi al supermercato perché logicamente bisogna pur mangiare. Ma una cosa che forse non hai mai notato è che in tutti id’Italia sono rigorosamente vietate lee anche gli. Iin questo modo fanno raddoppiare lo– ilovetradingEppure questo è molto strano: infatti se ci fossero delle belleil supermercato sarebbe illuminato e risparmierebbe tanti soldi di energia elettrica. Con le terribili bollette di questi mesi al supermercato converrebbe tanto avere delle ampie superfici vetrate proprio per ...

... mentre in settimana,prima di giovedì, ci sarà l'autopsia sulla 21enne. Intanto, il Ministero della Salute ha comunque deciso per precauzione di ritirare dal mercato e daiil ...G., poiché resosi responsabile di rapina a mano armata e furto aggravato in danno di duedella Città Martire, porto abusivo di armi da taglio per cuiè ammessa la licenza, nonché ...

Non crederai mai al perché i supermercati non hanno le finestre (e ... Proiezioni di borsa

Rincari al supermercato Ecco qualche consiglio Il Faro online

Supermercati shock | Sai perché non hanno le finestre CheCucino.it

No, alcuni supermercati non inseriranno di nascosto «farina di grilli ... Facta

Roma, il manager dei supermercati che non trova dipendenti: ”Giovani rifiutano contratti, vogliono il fine settimana libero” Il Corriere della Città

M Electonic effettuerà un'analisi delle sue succursali per arrivare a "uno snellimento dell'attuale portafoglio filiali".Intorno alle 13 di oggi (7 febbraio) si è verificato un incidente davanti al supermercato Eurospin di via Pertini a Tolentino. Nel scontro, avvenuto per una mancata precedenza, sono rimaste coinvolte ...