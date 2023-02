I risultati del settore giovanile

(Di martedì 7 febbraio 2023) Vincono la Primavera con il Torino e l’Under 18 con la Roma, successo anche per l’Under 16 e l’Under 15 nelle rispettive sfide con il Modena. Questi azzurro nell’ultimo weekend di campionato: PRIMAVERA – EMPOLI-TORINO 3-0 (Marianucci, Nabian, Degli Innocenti)UNDER 18 – EMPOLI-ROMA 1-0 (Cecchi)UNDER 17 – EMPOLI-PARMA 0-4UNDER 16 – EMPOLI-MODENA 2-0 (Menconi, Rossetti)UNDER 15 – EMPOLI-MODENA 2-1 (Blini 2) Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

