I guerrieri | il remake di Sporca dozzina

(Di martedì 7 febbraio 2023) IRaimovie ore 21.10 con Clint Eastwood, Telly Savalas, Donald Sutherland. Regia di Brian Hutton. Produzione USA 1970. Durata: 2 ore e 25 minuti LA TRAMA E' una specie digiocherellone della "". Idel titolo tanto sporchi comunque non sono. Solo discretamente avidi e non troppo preoccupati di una guerra che sarebbe durata ancora nove mesi. Il day after lo sbarco in Normandia, il sergente americano Kelly (Clint Eastwood che non faceva ancora le regie, ma i film aveva già cominciato a prenderli nelle sue mani) scopre che in una campagna vicina al fronte è nascosto un grisbì in lingotti d'oro. Perciò durante una licenza raduna una sua personale armata Brancaleone e va a prendersi in malloppo. Non è facile. I tedeschi stanno ritirandosi, ma ...